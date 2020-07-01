Tomarza ilçesinde yol çalışması Tomarza Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Tomarza Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde sıcak asfaltlama çalışması yapıldı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, mahallede bozuk olan ve imara açılan yollarda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını ifade etti.

Yapılan çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Şahin, mahallede parkesiz, asfaltsız yolun kalmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA