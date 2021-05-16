Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı
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Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı

Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekibi başladı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekibi başladı.

Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı. Türkiye'de üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin yüzde 60'ını Kayseri karşılarken, Kayseri'deki üretimin yüzde 25'ini ise Tomarza ilçesi karşılıyor.

2020 yılı içinde Tomarza ilçesinde 153 bin dekar araziye ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden 5 bin 500 ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise Tomarza ilçesinde yaklaşık 160 bin dekar araziye kabak çekirdeği ekilmesi planlanıyor. - KAYSERİ

Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı
Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı - Haberler Ekonomi
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