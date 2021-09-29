Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı - Haberler
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Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

Tomarza İlçe Müftülüğü, hayırseverlerin katkıları ile yeni yapılan İlçe Müftülük Binasına taşındı.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Tomarza İlçe Müftülüğü, hayırseverlerin katkıları ile yeni yapılan İlçe Müftülük Binasına taşındı.

Tomarza Merkez Camisinin hemen yanında bulunan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan tarihi bina, uzun yıllardır Tomarza İlçe Müftülüğü olarak kullanıldı. 2015 yılı içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihi binanın restore edileceği gerekçesi ile binanın boşaltılarak Tomarza İlçe Müftülüğünün başka yere taşınmasını istedi. Bunun üzerine Tomarza-Cumhuriyet Mahallesi Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği, kendilerine ait olan 4 katlı binayı 20 yıllığına ücretsiz olarak Tomarza İlçe Müftülüğüne verdi. Yaklaşık 6 yıl boyunca Tomarza İlçe Müftülüğü bu binada vatandaşlara hizmet etti. 2014 yılı içerisinde Tomarzalı bir hayırsever tarafından Yavuzselim Mahallesi içerisinde bulunan 3 bin 500 metrekare arsayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na Tomarza İlçe Müftülüğü yapılmak üzere bağışlandı. Yine hayırseverlerin destekleri ile yaklaşık 7 yıl sonra 4 kattan oluşan Tomarza İlçe Müftülüğüne ait yeni bir bina yapıldı.

Tomarza İlçe Müftülük binası; zemin katta yetişkin bayanlar ve 4-6 yaş çocuklar için ayrı ayrı iki Kuran Kursu, 1. katı ise Tomarza İlçe Müftülüğü, 2. ve 3. katta ise toplamda 4 daireden oluşmaktadır. Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; "Yeni yapılan müftülük binasının ufak tefek eksikleri kaldı. İnşallah bunları da ilerleyen süreçte yapıp tamamlayacağız. Yeni hizmet binamıza taşınma sürecini tamamladık. Yeni yapılan binamızın yapılmasında emekleri geçen hayırseverlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür eder, Allah yapmış oldukları hayırları kabul etsin" dedi. - KAYSERİ

Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

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Haber: Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı - Haberler
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