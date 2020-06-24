Tomarza'da yol çalışmaları Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, normalleşme süreci ile birlikte çalışmalara hız verdiklerini, kısa süre içinde ilçede yol sorunu kalmayacağını belirtti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, normalleşme süreci ile birlikte çalışmalara hız verdiklerini, kısa süre içinde ilçede yol sorunu kalmayacağını belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi Topkaya Sokak'taki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Şahin, sokakta 3 çıkmaz yol bulunduğunu aktardı.

Bu sokaklarda yaptıkları imar planı sonrası yolları açtıklarını anlatan Şahin, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı tüm mahallelerdeki gerekli yollarda parke ve asfalt çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA