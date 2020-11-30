Tomarza'da yayladaki çeşme tahrip edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tomarza'da yayladaki çeşme tahrip edildi

30.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:14
Tomarza'da yayladaki çeşme tahrip edildi

Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'nda hayırseverin yaptırdığı çeşme tahrip edildi.

Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'nda hayırseverin yaptırdığı çeşme tahrip edildi.

Alınan bilgiye göre, Aslataş Mahallesi Kurubel Yaylası'nda Arife Önder adına yaptırılan çeşme, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi, hayvanların su içmesi için çeşmenin önünde bulunan havutlardan biri çalındı.

Yöreye özgü Tomarza taşı kullanılarak yapılan çeşmeyi tahrip edenlerin yakalanması için jandarma soruşturma başlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

İlgili Haberler

Defineciler tarafından tahrip edilen mağarada demir kapılı önlem
Defineciler tarafından tahrip edilen mağarada demir kapılı önlem
Yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı
Yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı
Mobil kuaför yayladaki vatandaşların hizmetinde
Mobil kuaför yayladaki vatandaşların hizmetinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala Halife Hafter Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tomarza'da yayladaki çeşme tahrip edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:19:28. #1.14#
title