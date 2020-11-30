Tomarza'da yayladaki çeşme tahrip edildi

Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'nda hayırseverin yaptırdığı çeşme tahrip edildi.

Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'nda hayırseverin yaptırdığı çeşme tahrip edildi.

Alınan bilgiye göre, Aslataş Mahallesi Kurubel Yaylası'nda Arife Önder adına yaptırılan çeşme, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi, hayvanların su içmesi için çeşmenin önünde bulunan havutlardan biri çalındı.

Yöreye özgü Tomarza taşı kullanılarak yapılan çeşmeyi tahrip edenlerin yakalanması için jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler