Tomarza'da yapılacak sağlık hizmet binalarında ihale aşamasına geçildi
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Tomarza'da yapılacak sağlık hizmet binalarında ihale aşamasına geçildi

Tomarza'da yapılacak sağlık hizmet binalarında ihale aşamasına geçildi
05.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:46

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçede yeni sağlık binalarının yapımı için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve ihale aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçede yeni sağlık binalarının yapımı için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve ihale aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin tensipleriyle ilçe merkezine, içerisinde 2 bin metrekare üzerine yapılacak olan 8 Aile Hekimliği Birimi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi binasının yapımı için 14 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağını söyledi.

İhaleyi kazanacak firmaya binaları tamamlaması için 1,5 yıl süre verileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni yapılacak hizmet binalarının 2021 yılı içerisinde devletin demirbaş listesine geçmesi beklenmektedir. Bu binaların yapımının hemen ardından sağlık çalışanlarının gerekli atamaları yapılarak Tomarza ilçesi sağlık sektöründe bir üst seviyeye çıkacak ve vatandaşlarına daha iyi hizmet vermeye başlayacak. Yeni hizmet binalarımızın şimdiden ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Şahin, yapılacak hizmet binalarının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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