Tomarza'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım Tomarza Kaymakamlığı Koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı vatandaşları yalnız bırakmayarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Tomarza Kaymakamlığı Koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı vatandaşları yalnız bırakmayarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Tomarza ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, 112, 155 ve 156 ile kaymakamlık ve belediye ihbar hattını arayarak ihtiyaçlarını ileten merkez ve kırsal mahallelerde oturan vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA