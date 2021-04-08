Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu
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Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu

Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü nedeni ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polisler tarafından 176 fidanı toprakla buluşturdu.

Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü nedeni ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polisler tarafından 176 fidanı toprakla buluşturdu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat ve ilçe emniyet amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından Tomarza - Develi yolu üzerinde bulunan Polis Hatıra Ormanı'nda 176 fidan toprakla buluşturdu.

Fidan dikim programına Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Jandarma ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis memurları katıldı. - KAYSERİ

Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu
Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu
Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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