Tomarza'da trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
29.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:02
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arslan Akbulut (51) idaresindeki 38 UF 139 plakalı otomobil, Tomarza-Şıhbarak yolu üzerinde, şoför ve plakası belirlenemeyen traktörle çarptıştı.
Kazada yaralanan Akbulut, 112 Acil Servis ekiplerince Tomarza Devlet Hastanesine kaldırdı.
Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA