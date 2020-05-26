Tomarza'da tarım ürünleri soğuktan etkilendi
Tomarza ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu bazı tarım ürünleri soğuktan etkilendi.
26.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:50
Tomarza ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu bazı tarım ürünleri soğuktan etkilendi.
Tomarza Ziraat Odası Başkanlığının yapılan açıklamaya göre, ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın antında 4 dereceye düştü.
Mahsullerden kabak, fasulye, domates ve mısırın yüzde 80'i zarar gördü.
Hasar tespiti yapılan ilçede ürünlerini sigortalatan çiftçilere acentelerine başvurmaları istendi.
Kaynak: AA