Tomarza'da tarihi Merkez Cami restore ediliyor Tomarza'da bulunan ve 1906 yılında ibadete açılan Merkez Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

Tomarza'da bulunan ve 1906 yılında ibadete açılan Merkez Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

Caminin 2 ay içerisinde restorasyon çalışmaları tamamlanıp yenin ibadete açılması bekleniyor.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde Müderris Hacı Hafız'ın çabalarıyla 1876-1908 yıllarında inşa edilen yapıda, zamanla hava şartları nedeni ile kubbe ve duvarlarında çürümeler meydana geldi.

Bu nedenle Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan cami ibadete bir müddet kapatıldı.

Kaynak: AA