Tomarza'da spor salonu ve futbol sahası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildi Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki spor salonu ve sentetik çim futbol sahası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki spor salonu ve sentetik çim futbol sahası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici arasında belediyeye ait spor salonu ve sentetik çim futbol sahasının devrine ilişkin protokol imzalandı.

Programda yeni spor alanlarını sporseverlerin hizmetine sunacaklarını aktaran Şahin, "Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici ile Tomarza Belediyemiz adına bir protokol imzaladık. Belediyemize ait spor salonu ve sentetik çim yüzeyli futbol sahasını 25 yıllığına tüm bakımları ve yenileme işleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrettik. Belediyemizin cebinden tek kuruş çıkmadan futbol sahamızın ve spor salonumuzun tüm bakımları yapılacak." dedi.

Kaynak: AA