Tomarza'da saman balyaları alev aldı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde saman balyaları alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde saman balyaları alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Böke Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan saman balyaları alev aldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Tomarza Belediyesi arazözü de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla alevler söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA