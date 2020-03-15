Tomarza'da park halindeki araç yandı
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Tomarza'da park halindeki araç yandı

Tomarza'da park halindeki araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

15.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:06
Tomarza'da park halindeki araç yandı

Tomarza'da park halindeki araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayseri Caddesi'nde park halindeki 42 AFL 946 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

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