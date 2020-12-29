Tomarza'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tomarza'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

29.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:04
Tomarza'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 38 PP 263 plakalı otomobil ile 38 AAR 184 plakalı hafif ticari araç Emiruşağı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü ve 3 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Öznur Çalık Mehmet Nuri Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Furkan Palalı
Spor Arda Turan Güven Yalçın Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tomarza'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 20:04:30. #1.15#
title