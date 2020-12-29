Tomarza'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
29.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:04
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 38 PP 263 plakalı otomobil ile 38 AAR 184 plakalı hafif ticari araç Emiruşağı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü ve 3 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler