Tomarza'da okulların tamamı 'Okulum Temiz Belgesi' aldı
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Tomarza'da okulların tamamı 'Okulum Temiz Belgesi' aldı

23.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:59
Tomarza'da okulların tamamı 'Okulum Temiz Belgesi' aldı

Tomarza ilçesinde bulunan ilk, orta ve lise'den oluşan toplamda 41 okulun denetimlerin tamamı yapıldı.

Tomarza ilçesinde bulunan ilk, orta ve lise'den oluşan toplamda 41 okulun denetimlerin tamamı yapıldı. Denetimler sırasında Covid-19 Salgın hastalığına karşı her türlü tedbirini harfiyen yerine getiren okulların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı. Alınan belgeler ise okul müdürlerine teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği' protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan 'Okulum Temiz' belgelendirme programına Tomarza İlçesinde bulunan 19 ilkokul, 16 ortaokul ve 6 lisenin tamamı başvuru yaparak 'Okulum Temiz' belgesini almak istediler. Uzaman ekipler tarafından ilçede bulunan bütün okullar tek tek denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sırasında ilçede bulunan bütün okulların alınan tedbirlere uyduğu gibi okul yönetimlerinde ekstradan Covid-19 Salgın hastalığına karşı bir dizi tedbirlerin alındığı gözlemlenerek Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 'Okulum Temiz Belgeleri' Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise okul müdürlerine belgeleri takdim ederek teşekkür etti. - KAYSERİ

Tomarza'da okulların tamamı 'Okulum Temiz Belgesi' aldı
Tomarza'da okulların tamamı 'Okulum Temiz Belgesi' aldı
Tomarza'da okulların tamamı 'Okulum Temiz Belgesi' aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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