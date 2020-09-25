Tomarza'da okullarda çalıştırılacak personel kura ile belirlendi

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda çalışacak 50 personel noter tarafından kura ile belirlendi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda çalışacak 50 personel noter tarafından kura ile belirlendi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçede bulunan okullar ve bazı kurumlarda çalıştırılmak üzere 50 temizlik personel alacağını İŞ-KUR üzerinden duyurduğu ilana 239 kişi başvurdu.

Çalışacak 50 personel, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi salonunda noter tarafından yapılan kura ile belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler