Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti
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Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti

Develi Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 65 adet Karaçam ve Sedir fidanı, Tomarza Şıhbarak Okul bahçesine öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikimi yapıldı.

Develi Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 65 adet Karaçam ve Sedir fidanı, Tomarza Şıhbarak Okul bahçesine öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikimi yapıldı.

İlk olarak fidanın nasıl ekileceği konusunda öğrenciler Develi Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından bilgilendirildi. Şıhbarak İlkokulu Matematik Öğretmeni Selçuk Yüceler'in girişimleri ile temin edilen 65 adet Karaçam ve Sedir fidanı Tomarza Şıhbarak Okul bahçesine yapılan bilgilendirme sonrasında öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikildi. - KAYSERİ

Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti
Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti
Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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