Tomarza'da LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Tomarza Belediyesi ve Tomarza Kaymakamlığı tarafından LGS sınavı öncesi okulların dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri bu kapsamda okullar ile bahçelerini ilaçladı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yapılan açıklamada, öğrenciler için önem taşıyan LGS sınavı için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu vesileyle tüm yavrularımıza LGS sınavında başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri başarıyı kazanacaklarına inanıyorum" dedi.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ile Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise ilçede sınav yapılacak tüm okulları ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kaynak: AA