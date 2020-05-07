Tomarza'da lavanta ekimi yapıldı
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Tomarza'da lavanta ekimi yapıldı

Tomarza'da lavanta ekimi yapıldı
07.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:30

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe belediyesine ücretsiz verilen 5 bin lavanta fidanı Tomarza'da toprakla buluşturuldu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe belediyesine ücretsiz verilen 5 bin lavanta fidanı Tomarza'da toprakla buluşturuldu.

Tomarza Belediyesi'nin kiraladığı 8 bin metrekarelik arazide düzenlenen lavanta dikim programına, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant ve belediye işçileri katıldı.

Kaymakam Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, tarımda en büyük gelir kaynaklarının kabak çekirdeği olduğunu ve ilçede üretilen çekirdeğin ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ni karşıladığını ifade etti.

Tarımın sadece birkaç ürünle olmadığını bunu çeşitlendirmeleri gerektiğini belirten Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah güzel neticeler alırız. Kabak çekirdeğimizin yanında bir de lavanta çiçeği olacak. Çiftçilerimize çeşitli ürün ekme fırsatı vermiş oluruz. Lavanta bahçesi ana yol üzerinde olduğu için bu bahçeyi herkes kolaylıkla gelip görebilecek. Bu güzel bahçeyi gördüklerinde ise çiftçilerimiz kendi bahçelerinde veya tarlalarında bu bitkiyi yetiştirebilecekler. Lavanta çok çeşitli alanlarda, tıbbi alanda, ilaç ve koku sanayisinde kullanılabiliyor. Üründen sonra pazarlanmasında sorun olabileceğini düşünmüyoruz."

Tomarza Belediye Başkanı Şahin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle elde ettikleri 5 bin fidanı toprakla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Nalbant ise çiftçilere alternatif sundukları lavanta çiçeğinden umutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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