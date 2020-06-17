Tomarza'da koronavirüs tedbirleri Tomarza Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımları sonrası tedbirleri artırdı.

Tomarza Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımları sonrası tedbirleri artırdı.

Bir yandan esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan belediye ekipleri, diğer yandan da iş yerleri ve pazar yerlerini belirli aralıklarla ilaçlamaya devam ediyor.

Belediye tarafından ilçedeki bütün iş yerleri ilaçlanırken, zabıta ekipleri de halka sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA