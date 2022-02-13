Tomarza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 'Tomarza Evde Okuyor' kitap okuma etkinliği başlatıldı.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 'Tomarza Evde Okuyor' adı altında başlatılan projede saat 20: 00 ile 21: 00 arasında kitap okuma kampanyası başlatıldı. Projenin startı Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından verildi. Proje ile ilgili bilgiler veren Kurt; "Bu etkinlikte çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmeleri, okumayı sevmeleri ve ihtiyaç haline getirebilmesi, okumaktan keyif alınması, kişisel başarının yanında toplumun geleceğine yön verilmesi ve zengin medeniyet birikiminin bugünden geleceğe taşıyabilinmesi için okuma kültürü edinmiş olunması gerekiyor. Onun için 7'den 70'e tüm Tomarzalı hemşehrilerimizi kitap okumaya davet ettim. Muhteşem bir katılım oldu. Gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı onlarca mahallede bulunan İlk, orta ve lise dengi okullarda bulunan yüzlerce öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve Tomarzalılar katılım yaptı. Kitap okuma etkinliği projemize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerimizi devam ettireceğiz" dedi. - KAYSERİ