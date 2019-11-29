Tomarza'da "kış hazırlığı" toplantısı

29.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:36

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında "kış hazırlığı" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış öncesi ilçe genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Kış mevsiminin trafik ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz şekilde atlatılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, alınması gereken tedbirler konusunda da görev dağılımları yapıldı.

Kaynak: AA