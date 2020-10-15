Tomarza'da kan bağışı kampanyası
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Tomarza'da kan bağışı kampanyası

15.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:26
Tomarza'da kan bağışı kampanyası

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Tomarzalılar ilgi gösterdi.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Tomarzalılar ilgi gösterdi.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi, Tomarza Belediyesinin desteğiyle ilçede kan bağışı kampanyası düzenledi.

Vatandaşların destek verdiği kampanyada 100 ünite kan toplandı.

Merkez yetkilileri, desteklerinden dolayı Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

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