Tomarza'da kan bağışı kampanyası
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Tomarza ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı.
03.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:33
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Tomarza ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı.
Sağlık ekipleri, kampanya kapsamında, Şehit Tamer Gülveren Caddesi'ndeki Kızılay aracı içerisinde gönüllülerden kan aldı.
İlçede hedeflerinin 100 üniteden fazla kan bağışı toplamak olduğunu belirten sağlık görevlileri, bugün bu rakamı fazlasıyla karşıladıklarını söyledi.
Duyarlı davranışlarından ilçe sakinlerine teşekkür eden görevliler, vatandaşları kan vererek başkalarının hayatını kurtarmaya davet etti.
Kaynak: AA