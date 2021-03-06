Tomarza'da İstiklal Marşı'nın Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
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Tomarza'da İstiklal Marşı'nın Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

06.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:24
Tomarza'da İstiklal Marşı'nın Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Tomarza İlçe İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında öğrenciler sergiledikleri performans ile duygu dolu anlar yaşattı.

Tomarza İlçe İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında öğrenciler sergiledikleri performans ile duygu dolu anlar yaşattı.

Pandemi olması nedeniyle evlerinde sıkılan öğrencilerin motivasyonlarının artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrenciler performansları ile katılımcılara duygu yüklü anlar yaşattı. Tomarza İlçe Halk Eğitim Salonunda düzenlenen programda jüri, İstiklal Marşını okuyan öğrenciler arasından en güzel okuyanı tespit etmekte zor anlar yaşadı. Dereceye giren öğrencilerin hediyeleri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında hediyeleri verilecek.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise İstiklal Marşını birbirinden güzel okuyan öğrencilere teşekkür ederek, programa katılan bütün öğrencilere hediyeler verdi. - KAYSERİ

Tomarza'da İstiklal Marşı'nın Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Tomarza'da İstiklal Marşı'nın Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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