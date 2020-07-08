Tomarza'da Hititler dönemine ait kaya kabartmasına koruma talebi Tomarza ilçesinde bulun Hititler dönemine ait kaya kabartmasının mevsimsel koşullardan olumsuz etkilenmemesi için sundurmayla korunması istendi.

Tomarza ilçesinde bulun Hititler dönemine ait kaya kabartmasının mevsimsel koşullardan olumsuz etkilenmemesi için sundurmayla korunması istendi.

İmamkulu Mahallesi muhtarı Yusuf Karasu, AA muhabirine, tarihçilerin araştırmasında kaya kabartmasının yaklaşık 4000 yıl öncesine dayandığının ortaya çıktığını söyledi.

Hitit medeniyetinin simgesi olan kabartmanın turizm açısında önemli değer taşıdığını vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:

"Kaya kabartmasında 3 rahip, savaşçı ve fırtına tanrısı olduğu söyleniyor. Bu kaya korozyona çok uğruyor. Yaz, kış sıcak ve soğuktan etkileniyor. Üzeri sundurmayla korumaya alınırsa gelecek nesillere daha sağlam aktarılabilir. Kaya kabartmanın bulunduğu alanın yolu da düzeltilirse ziyaretçilerin ulaşımı kolaylaşır."

Kaynak: AA