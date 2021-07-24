Tomarza'da hasat zamanı başladı
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Tomarza'da hasat zamanı başladı

Tomarza'da hasat zamanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza'da havaların ısınması ve buğdayların ürün vermesinin ardından hasat zamanı başladı.

Tomarza'da havaların ısınması ve buğdayların ürün vermesinin ardından hasat zamanı başladı.

Tomarza'da her yıl Temmuz ayı içerisinde; buğday, arpa ve çavdar hasat zamanı başladı. Tomarza'da 2021 yılı içerisinde 150 bin dekar araziye buğday, 120 bin dekar araziye arpa ve 8 bin dekar araziye ise çavdar ekimi yapıldı.

İlçe çiftçilerinden Mümin Gürbüz, "Tomarza'mızda 2021 yılı hasat zamanı başlamıştır. Kıraç arazilerimizin hasadını tamamlayıp sulu arazilerimizde hasat zamanına başladık. 2021 yılı içerisinde yağışların yetersiz olması nedeni ile kıraç arazilerimizde verim düşüklüğü yaşadık. Fakat sulu arazilerimizde ise maşallah verim çok güzel. Bu sene kıraç arazilerden 1 dekara 120 kilogram hasat elde ederken, sulu arazilerden ise 1 dekara ise 500-600 kilogram elde ettik. Bu vesile ile hasat zamanı başlaması ile birlikte hem çiftçilerimizi hem de vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yangına sebebiyet verecek hiçbir şeyi araziye veya yollara atmasınlar. Bu yüzde Tomarzalı kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum diyerek 2021 yılı hasat zamanı ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Tomarza'da hasat zamanı başladı
Tomarza'da hasat zamanı başladı
Tomarza'da hasat zamanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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