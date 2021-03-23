Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor
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Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor

23.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:16
Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor

Tomarza İlçesinde İş-Kur desteği ile Halk Eğitim Merkezi sınıflarında Tomarzalı 20 kadın, günlük bin adet maske üretiyor.

Tomarza İlçesinde İş-Kur desteği ile Halk Eğitim Merkezi sınıflarında Tomarzalı 20 kadın, günlük bin adet maske üretiyor. Üretilen maske ise okullara, resmi kurumlar başta olmak üzere kimi zamanda Tomarzalılara ücretsiz dağıtılıyor.

Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur'un destekleri ile Tomarzalı 20 kadına iş istihdamı sağlandı. İşe alınan Tomarzalı 20 kadın, her gün iş başı yaparak günlük bin adet maske üretimi yapıyor. Elde edilen maskeler ise okullara, resmi kurumlara ve Tomarzalılara ücretsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor. Üretim sayesinde ilçe dışa bağımlı olmadığı gibi kimi zaman da Kayseri İl merkezinde bunan okullara maske gönderimi yapıyor. Covid-19 salgınının bitene kadar maske üretiminin devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor
Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor
Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor
Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor
Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor
Tomarza'da günlük bin maske üretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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