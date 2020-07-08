Tomarza'da Göl Değirmeni, piknikçileri ağırlıyor Tomarza ilçesinde Göl Değirmeni olarak bilen gölet, yaz aylarında piknikçiler tarafından tercih ediliyor.

Tomarza ilçesinde Göl Değirmeni olarak bilen gölet, yaz aylarında piknikçiler tarafından tercih ediliyor.

İmamkullu Mahallesi hudutları içerisinde Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan gölet, yer altından çıkan soğuk suyuyla biliniyor.

İmamakullu muhtarı Yusuf Karasu, AA muhabirine, göletin turkuaz rengi ve akvaryumu andıran yapısı ile bölgenin gözde mekanı olduğunu söyledi.

Karasu, "Buradan çıkan soğuk su Zamantı Irmağına dökülmekte. Gölet, özellikle yaz aylarında piknikçileri ağırlıyor. Çevre il ve ilçelerden de gelenler oluyor." dedi.

Kaynak: AA