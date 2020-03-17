Tomarza'da dezenfekte çalışması başlatıldı
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Kayseri, Tomarza, Güncel

Tomarza'da dezenfekte çalışması başlatıldı

Tomarza Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı ilçedeki umuma açık yerlerde dezenfekte çalışması başlattı.

17.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:08
Tomarza'da dezenfekte çalışması başlatıldı

Tomarza Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı ilçedeki umuma açık yerlerde dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeye bağlı ve özel dezenfektan firmaları tarafından, 5 ekip ilçemizde ve kırsal mahallelerimizde çalışmalar yapmaya başladı.

Tomarza-Kayseri arası toplu taşıma yapan araçlarda, taksilerde, ilçedeki iş yerleri, depolar, okullar, yurtlar, resmi daireler ve ibadethaneler dezenfekte ediliyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi, umuma açık tüm yerleri dezenfekte çalışmalarına başladı. Dünyamızda ve ülkemizde koronavirüs tehlikesi geçene kadar çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın da kişisel hijyene önem göstermeli." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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