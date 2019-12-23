Tomarza'da dere ıslah ve çit yapımı çalışmaları
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Tomarza'da dere ıslah ve çit yapımı çalışmaları

Tomarza ilçesinde belediye ile DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen dere ıslah ve çit yapım çalışmaları devam ediyor.

23.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:12
Tomarza'da dere ıslah ve çit yapımı çalışmaları

ilçesinde belediye ile DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen dere ıslah ve çit yapım çalışmaları devam ediyor.


Tomarza Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada, taşkınlara karşı derelerin belediye ekiplerince temizlendiğini belirtti.

Derelerin çevresinin de DSİ Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa çitle çevrildiğini dile getiren Şahin, "Çalışmalarımız Yeni, Yeşilbağ, Böke ve Kurtuluş mahallelerimizdeki derelerde devam etmekte olup, kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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