Tomarza'da bayramlaşma Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Davut Şahin, Ramazan Bayramında görev yapan kamu görevlilerini ve şehit yakınlarını ziyaret edip, bayramlaştı.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Davut Şahin, Ramazan Bayramında görev yapan kamu görevlilerini ve şehit yakınlarını ziyaret edip, bayramlaştı.

Ramazan Bayramı nedeni ile Balkanlıoğlu, Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ile birlikte bayram boyunca görevleri başında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Yaşar Karayel Devlet Hastanesi ve koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını ziyaret etti.

Protokol üyeleri, kurum ziyaretlerinden sonra evlerine gittikleri şehit aileleri ile bayramlaştı.

Kaynak: AA