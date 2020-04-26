Tomarza'da ayakkabı çaldıkları iddia edilen zanlılar yakalandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde evlerin önündeki ayakkabıları çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.
26.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:36
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde evlerin önündeki ayakkabıları çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanlara girerek dairelerin önünde bulunan ayakkabıların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen 5 zanlı ilçe merkezindeki evlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA