Tomarza'da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı
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Tomarza'da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı

Tomarza'da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Ağustos ayı Muhtarlar İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Tomarza İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Ağustos ayı Muhtarlar İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Tomarza ilçe merkezi ve köylerinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımlarıyla gerçekleşen Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşti. Toplantı öncesi Tomarza Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına görev ve sorumlulukları hakkında seminer verildi. Toplantıda, mahalle muhtarları söz alarak mahallelerinde olan sorunları dile getirdi.

Toplantıya mahalle Muhtarlarının yanı sıra, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve kurum amirleri katıldı. - KAYSERİ

Tomarza'da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı
Tomarza'da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tomarza'da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı - Haberler
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