Tomarza'da 700 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tomarza'da 700 litre kaçak içki ele geçirildi

11.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:18
Tomarza'da 700 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri 700 litre kaçak içki ele geçirdi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri 700 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesinde Ü.K. isimli şüphelinin evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda 700 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.K. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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