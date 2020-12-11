Tomarza'da 700 litre kaçak içki ele geçirildi
11.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:18
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri 700 litre kaçak içki ele geçirdi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri 700 litre kaçak içki ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesinde Ü.K. isimli şüphelinin evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda 700 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.K. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı