Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde boş arazide bulunan yaklaşık 500 adet kovan, henüz bilinmeyen bir nedenle içinde bulunan yüzbinlerce arıyla birlikte yandı.

Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi Baynal mevkiinde bulunan boş arazide, Yusuf Eşiyok'a ait yaklaşık 500 adet arı kovanı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kovan içinde bulunan yüzbinlerce arı yangın nedeniyle telef oldu. Bir itfaiye eri ise, yangını söndürmek isterken arıların sokması sonucu fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat sürenin çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Arı kovanlarının sahibi Yusuf Eşiyok'un dün akşam saatlerinde işleri nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gittiği öğrenilirken, acı olayı öğrendikten sonra dönüş yaptığı belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA