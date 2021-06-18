Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Altıntaş, görev süresini tamamladı

Görev süresini tamamlayan Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Soner Altıntaş'ın tayini çıktı.

Görev süresini tamamlayan Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Soner Altıntaş'ın tayini çıktı.

Kayseri doğumlu olan Soner Altıntaş, 3 yıl Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan Altıntaş, Hakim ve Savcılar Kararnamesi ile Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı olarak Tomarza'ya atanmıştı. Yaklaşık 1 yıl Tomarza'da görevini sürdüren Başsavcı Altıntaş'ın tayini Aydın'ın Kuşadası ilçesine çıktı.

Başsavcı Altıntaş, ilişiğini keserek yeni görev yerinde mesaisine başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı