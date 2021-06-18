Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Altıntaş, görev süresini tamamladı
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Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Altıntaş, görev süresini tamamladı

Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Altıntaş, görev süresini tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Görev süresini tamamlayan Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Soner Altıntaş'ın tayini çıktı.

Görev süresini tamamlayan Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı Soner Altıntaş'ın tayini çıktı.

Kayseri doğumlu olan Soner Altıntaş, 3 yıl Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan Altıntaş, Hakim ve Savcılar Kararnamesi ile Tomarza Cumhuriyet Başsavcısı olarak Tomarza'ya atanmıştı. Yaklaşık 1 yıl Tomarza'da görevini sürdüren Başsavcı Altıntaş'ın tayini Aydın'ın Kuşadası ilçesine çıktı.

Başsavcı Altıntaş, ilişiğini keserek yeni görev yerinde mesaisine başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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