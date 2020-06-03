Tomarza Belediyesinden dezenfekte çalışmaları Tomarza Belediyesi, semt pazarına giren tüm araçları dezenfekte ediyor.

Tomarza Belediyesi, semt pazarına giren tüm araçları dezenfekte ediyor.

İlçede her hafta düzenli olarak kurulan semt pazarına giren araçlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Ekipler maskesi olmayan esnafa maske dağıtırken, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi görevlileri de pazar esnafının ateşini ölçüyor.

Zabıta ekipleri ise maske takmayan esnaf ve vatandaşları, maskelerini takmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA