Tomarza Belediyesi koronavirüs tedbirlerini sürdürüyor Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Belediye Başkanı Davut Şahin'in talimatıyla vatandaşların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Çocuk parklarından camilere, pazar yerlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına kulanılan alanlar her gün düzenli dezenfekte ediliyor.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, koronavirüsü ile önlem ve mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için bütün birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı her yeri dezenfekte ettik ve etmeye devam ediyoruz. Resmi kurumlar ilaçlanarak dezenfekte çalışması yapıldı. Toplu taşıma araçları ve ticari taksiler dezenfekte edildi. 54 mahallemizdeki tüm okullar, köy konakları, camilerde dezenfekte çalışması yapıldı. Ayrıca ilçemizdeki 600'e yakın iş yeri rutin dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerimiz fiyat artışı var mı yok mu diye esnafı denetliyor, virüs konusunda bilgilendiriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenerek ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor."

Kaynak: AA