Tomarza Belediyesi karla mücadele çalışması yaptı Tomarza Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Tomarza Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Tomarza Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kar temizleme araçları, gecenin geç saatlerine kadar kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA