Tomarza Belediyesi kamu çalışanlarına aşure dağıttı Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden kamu çalışanlarına aşure ikram ederek moral desteğinde bulundu.

Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden kamu çalışanlarına aşure ikram ederek moral desteğinde bulundu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in talimatı ile aşure hazırlandı.

Yapılan aşure, koronavirüs ile mücadelede önemli çalışmalar yapan sağlık görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanlarına, emniyet ve jandarma personeline ikram edildi.

Kaynak: AA