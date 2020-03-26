Tomarza Belediyesi esnafa eldiven ve maske dağıttı Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı.

Şahin, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Arslantaş ile birlikte, semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara maske ve eldiven verdi.

Vatandaşlardan, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 altın kurala riayet etmelerini isteyen Şahin, alışverişi en kısa zamanda tamamlayıp evlerine dönmelerini önerdi.

Mesafeye dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske ve eldiven takılması gerektiğini belirten Şahin, salgın konusunda duyarlı olan esnafa teşekkür etti.

Kaynak: AA