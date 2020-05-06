Tomarza Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
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Tomarza Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Tomarza Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
06.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:40

Tomarza Belediyesi, araç filosunu güçlendirmek amacıyla traktör aldı.

Tomarza Belediyesi, araç filosunu güçlendirmek amacıyla traktör aldı.

Yeni alınan aracın ilk etapta koronavirüsle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarında, daha sonra ise hafriyat işlerinde kullanılacağı öğrenildi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yeni iş makinesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ilçeye bağlı 54 mahalleye en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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