Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e ziyaret Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncığlu Meslek Yüksekokulu yöneticileri Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i ziyaret etti.

Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncığlu Meslek Yüksekokulu yöneticileri Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette, okul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Acar, İnşaat Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Çelik ile Yüksekokul Sekreteri Kenan Karagöz tarafından, Başkan Şahin'e çevreci yeşil beton olarak tanımlanan çimentosuz beton ile fosforlu kaldırım taşı üretimi konusunda okullarında yürütülen projelerle ilgili bilgi verildi.

Başkan Şahin, proje sonunda elde edilecek ürünlerin belediye tarafından kullanılması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA