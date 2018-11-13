Tomakin: "Seferberlik İlan Ettik"

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Mart 2019'da yapılacak seçimlere en iyi şekilde hazırlanabilmek için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanları toplantısı yapıldı. 19 ilçe başkanının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Tomakin, 18 Kasım'da yapılacak olan temayül yoklamasına değindi. Başkan Tomakin, temayülün kart okuyuculu elektronik ortamda yapılacağını belirtti. Tomakin, "AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar geçirmiş olduğu 13 seçimi önce milletimizin güven ve desteği ile hep birinci olarak kazandı. Her seçim olduğu gibi bu seçimlerde de ilçelerin komutanı olan siz değerli ilçe başkanlarının öncülüğünde sandık esaslı çalışmayı en iyi neticeyi alacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ana kademe, gençlik, kadın, mahalle yönetimleri, sandık yönetimleri ile topyekun seferberlik ilan ediyoruz. Tüm Ordu'yu ilmek ilmek örerek gönüller kazanarak, önümüzdeki sürecin hassasiyetinin ve bu süreçte ilçe teşkilatlarımıza düşen sorumlulukları en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tamdır" dedi. - ORDU