Tom & Jerry Filmi

Tom & Jerry Filmi

Tom & Jerry filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tom & Jerry filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

11.10.2019 09:58
Tom & Jerry Filmi

Efsane animasyon dizisi Tom & Jerry'nin live action filminin yönetmenliğini Tim Story üstlenirken başrolleri Chloë Grace Moretz, Michael Peña ve Ken Jeong paylaşıyor.

Yönetmen: Tim Story

Senaryo: William Hanna, Joseph Barbera, Eric Gravning, Katie Silberman, April Prosser, Kevin Costello

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda, Colin Jost, Christina Chong, Kerri McLean, Camilla Rutherford, Camilla Arfwedson , Daniel Adegboyega, Joakim Skarli, Bernardo Santos, Ty Hurley, Gianni Calchetti, John Alan Roberts, Tina Louise Owens, Janis Ahern, Craig Stein, Joe Bone, Prince Marfo, Jeremy Ang Jones, Mervi Koski, Mike Capozzola, Ajay Chhabra, Wong Charlie, Grant Crookes, Nina Kumar, Maya Larholm, Jamie Neagle

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Tom & Jerry

Yapımcı Firma: Hanna-Barbera Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.04.2021


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Kaynak: InterSinema.com
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