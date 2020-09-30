Tom Cruıse'un Uzaya Gideceği Tarih Belli Oldu
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Tom Cruıse'un Uzaya Gideceği Tarih Belli Oldu

30.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:35
Tom Cruıse'un Uzaya Gideceği Tarih Belli Oldu

Mayıs ayında açıklanan "Ünlü Hollywood aktörü Tom Cruise uzayda film çekecek" haberlerinin detayları belli olmaya başladı.

Mayıs ayında açıklanan "Ünlü Hollywood aktörü Tom Cruise uzayda film çekecek" haberlerinin detayları belli olmaya başladı. Buna göre, 58 yaşındaki aktör, film çekmek için Ekim 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Milyarder Elon Musk, destek verdiği proje için uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in Crew Dragon roketi Cruise'a tashih edecek.

FİLMİN YÖNETMENİ DOUG LIMAN

Uçuşta 4 kişi olacak: Crew Dragon'u emekli NASA astronotu Michael Lopez-Alegria komuta ederken, Cruise'la birlikte filmi yönetecek olan 55 yaşındaki Doug Liman da uzaya çıkacak.

Dördüncü isim ise hala belli değil. Amerikan basınına göre, bu kişi filmle alakalı biri olmayacak.

Bu ismin, uçuşun medyatikliğine medyatiklik katacak ünlü bir uzay turistinin olabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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