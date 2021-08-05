Tom Clancy's XDefiant için 6 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

Tom Clancy's XDefiant'ın kapalı beta aşaması devam ederken IGN, altı dakikalık oynanış görüntülerini içeren bir video yayınlandı!

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Ubisoft San Francisco'nun yaptığı Tom Clancy's: XDefiant kapalı beta aşaması başladı. Oyuncular test aşamasınında Tom Clancy's XDefiant'ı deneyimlecek ve oyun hakkında geri bildirimler yaparak bu sorunlardan kurtulabilecekler.

Amerika ve Kanada'da yaşayan PC oyuncuları için 5 Ağustos tarihinde başlangıç yapan kapalı beta testine yönelik bir oynanış videosu yayınlandı. IGN tarafından paylaşılan video, Tom Clancy's XDefiant'ın oynanış görüntülerini içeriyor.

Bu kapalı betada oyuncular 10 benzersiz harita ve aralarından seçim yapabilecekleri beş oyun modunu deneyimleyebilecek. Oyuncular ayrıca duyuruda tanıtılan dört karakter sınıfından herhangi birini seçebilecek. Şu an için bulunan sınıflar: Wolves, Outcasts, Cleaners, ve Echelon.

TOM CLANCY'S XDEFIANT TANITIM YAZISI

Tom Clancy's XDefiant, oynaması ücretsiz, hızlı tempolu bir nişancı oyunudur. Oyun, Defiants olarak adlandırılan ekiplerin mücadelesini konu alıyor. Oyun, yoğun silahlı çatışmaları, kişiselleştirilmiş teçhizatları ve daha fazlasını bünyesinde barındırıyor.

TOM CLANCY'S XDEFIANT OYNANIŞ VİDEOSU