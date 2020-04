Tom Clancy's The Division 2'nin Deneme Sürümü Yayınlandı Henüz Tom Clancy's The Division 2 oyununa sahip değilseniz ve denemeden satın almayı düşünmüyorsanız, önünüzde oldukça harika bir fırsat var.

Hikaye olarak ilk oyunun yedi ay sonrasındaki bir zamanda geçiyor. New York şehrinde patlak veren salgın hastalık, Washington D.C. şehrini de etkisi altına almıştır. Toplamsal düzenin ve yapının çökmesi ile afetzedeler, çeteler ve topluluklar arasında kontrolü devralma hedefiyle bir iç savaş çıkmıştır. Siz ise şehre gönderilen Division ajanlarından bir tanesi olarak, sivil milisleri ile çalışarak düşman toplulukları bertaraf ederek başkenti geri almak ile görevlendiriliyorsunuz.

Tom Clancy's The Division 2'yi sekiz saatliğine deneyebilirsiniz

Tom Clancy's The Division 2 oyununun ücretsiz deneme sürümü Epic Games, PlayStation, Uplay ve Xbox mağazalarından indirilebiliyor. Toplamda sekiz saat boyunca oynayabilmenin yanı sıra sekizinci seviyeye kadar da yükselebileceksiniz. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One kullanıcısıysanız, kooperatif desteği ile arkadaşlarınız ile oynayabilmek için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold aboneliğine ihtiyacınız olacak.

Eğer deneme sürecinin sonunda oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmaya karar verirseniz, kaydettiğiniz tüm aşama ve açtığınız her şey eksiksiz olarak aktarılacak. Bununla birlikte, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununa sahipseniz de The Division 2 oynarken oyun içi ödüller açabileceksiniz.